قطر_تمتهن_شعاير_الله.. يشعل تويتر ويكشف التقارب بين الدوحة والنظام التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

تفاعل مغردون عرب مع هاشتاج #قطر_تمتهن_شعاير_الله، وسط انتقادات لاذعة للنظام القطري، الذي قرر الخوض في الأمور الدينية وانتهاكها هذه المرة.



وعبر المغردون عن شفقتهم على الشعب القطري الذي بات يتجرع الألم والتضييق، من حكومته الموالية للارهاب والتطرف والتحريض على الكراهية.

وكتب المغرد خالد بن فهد: "لا حول ولا قوه الا بالله والله اللي شاف ليله الثلاثيه المقدسه بقطر ومن الفرقه التركيه يوقف شعر راسه لا احترمو لا مشاعر دينيه ولا هويتهم العربيه والله اللي صاير مصيبه #قطر_تمتهن_شعائر_الله".

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فيما سلطان: "#قطر_تمتهن_شعائر_الله وهذا من خلال الحفل اللي سووه الفرقه التركيه هناك وسط استياء كبير من الشعب القطري على وجه الخصوص والمسلمين اجمع وسكوت من اعلامهم الضال الغريب ان نفس الاعلام هاجم مصر قبل فتره بذنب اقل من هذا بكثير".

وأضاف المغرد علي حسين: "الواضح ان اللي تسعى له حكومه #قطر هو طمس الهويه الوطنيه القطريه خاصه بعد اجتياح الاتراك للدوحه بهذا الكم الهائل اليوم وبليله الموسيقيه الثلاثيه المقدسه مارسو الاتراك شركيتهم واسائو لمناسك الحج والاذان #قطر_تمتهن_شعائر_الله".

وأضاف المغرد عمر: "وصل فيكم الحال التطاول على شعائر الله اي انحطاط وصل في #تميم القذر #قطر_تمتهن_شعائر_الله".

من جانبه قال المغرد باسم: "الاستعمار التركي في قطر وصل لانتهاك حرمة الدين بتأييد كامل من الحكومة القطرية الي حرمت القطريين من اداء فريضة الحج والعمرة وبذلت كل جهودها لتهجيرهم. #قطر_تمتهن_شعائر_الله".

وقالت ابتسام: "اللي جالسه تسويه الحكومه القطريه بالعربي يسمى استفزاز للمسلمين و للشعب القطري بكل وضوح والمشكله الشعب ماله اي علاقه في تصرفات حكومه تسعى وتنبح خلف تركيا #قطر_تمتهن_شعائر_الله ".