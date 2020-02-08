النشرة: جرحى بحادث سير بين 3 سيارات عند مفرق دير مار الياس الراس على طريق جعيتا

علمت "النشرة" أن ​الصليب الأحمر​ يعمل على معالجة جرحى سقطوا نتجية ​حادث سير​ بين 3 سيارات عند مفرق دير مار الياس الراس على ​طريق جعيتا​. إضغط للمزيد

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