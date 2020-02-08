انطلاق تطاهرة سيارة من جسر الرينغ باتجاه عدد من المناطق تحت شعار لا ثقة للحكومة الجديدة

أفادت معلومات صحافية عن انطلاق مسيرة تضم عشرات السيارات التي ترفع الاعلام اللبنانية من ​جسر الرينغ​ باتجاه عدد من المناطق في بيروت تحت شعار "لا ثقة للحكومة الجديدة".

وكانت ​ساحة ساسين​ في الأشرفية الوجهة الأولى للمسيرة، حيث اطلق المشاركون ابواق سياراتهم ثم ترجلوا منها ولوحوا بالأعلام اللبنانية، واطلقوا الهتافات الرافضة لمنح الحكومة الثقة والمؤكدة على استمرار ​الثورة​ حتى تحقيق جميع المطالب التي رفعتها منذ انطلاقتها.

بعدها تابعت المسيرة سيرها باتجاه عدد من المناطق الاخرى.