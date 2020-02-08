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انطلاق تطاهرة سيارة من جسر الرينغ باتجاه عدد من المناطق تحت شعار لا ثقة للحكومة الجديدة

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أفادت معلومات صحافية عن انطلاق مسيرة تضم عشرات السيارات التي ترفع الاعلام اللبنانية من ​جسر الرينغ​ باتجاه عدد من المناطق في بيروت تحت شعار "لا ثقة للحكومة الجديدة".

وكانت ​ساحة ساسين​ في الأشرفية الوجهة الأولى للمسيرة، حيث اطلق المشاركون ابواق سياراتهم ثم ترجلوا منها ولوحوا بالأعلام اللبنانية، واطلقوا الهتافات الرافضة لمنح الحكومة الثقة والمؤكدة على استمرار ​الثورة​ حتى تحقيق جميع المطالب التي رفعتها منذ انطلاقتها.

بعدها تابعت المسيرة سيرها باتجاه عدد من المناطق الاخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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