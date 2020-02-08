لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر، إلى "أنّني كنت أوّل من طالب بالـ"كابيتل كونترول"، وجوبهت بالرفض المطلق. واليوم أصبح حاجة والكل يطالب به بعدما تمّ تحويل أكثر من 6 مليارات دولار إلى الخارج".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني اليوم أعود مجدّدًا لأُطالب بعدم دفع سندات "اليوروبوند" والبالغة 1.2 مليار دولار من أموال المودعين، للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي، فهل تستجيب الحكومة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: لعدم دفع سندات "اليوروبوند" من أموال المودعين للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.