ضاهر: لعدم دفع سندات "اليوروبوند" من أموال المودعين للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، إلى "أنّني كنت أوّل من طالب بالـ"كابيتل كونترول"، وجوبهت بالرفض المطلق. واليوم أصبح حاجة والكل يطالب به بعدما تمّ تحويل أكثر من 6 مليارات دولار إلى الخارج".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني اليوم أعود مجدّدًا لأُطالب بعدم دفع سندات "اليوروبوند" والبالغة 1.2 مليار دولار من أموال المودعين، للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي، فهل تستجيب ​الحكومة​؟".