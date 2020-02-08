"هونغ كونغ ايرلاينز" صرفت مئات الموظفين بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت شركة طيران "​هونغ كونغ​ ايرلاينز"، أنّ "الحجر الصحي وإجراءات السفر الصارمة الّتي فرضتها دول كثيرة بسبب "​فيروس كورونا​" المستجد، كانت لديها تأثير على طلب السفر إلى هونغ كونغ، وأنّها أُرغمت على اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيف الصعوبات".

وأوضحت في بيان، "أنّها صرفت 400 موظّف وفرضت على الموظّفين الباقين أخذ إجازة من دون راتب لا تقلّ عن أسبوعين في الشهر أو العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، في الفترة الممتدة من 17 شباط الحالي حتّى نهاية حزيران المقبل"، مؤكّدةً أنّ "هونغ كونغ ايرلاينز" لم تشهد في تاريخها فترة صعبة إلى هذا الحدّ".

ويأتي إعلان الشركة الّتي تحلّ في المرتبة الثانية في هونغ كونغ، بعد بضعة أيام من إعلان شركة طيران "كاثاي باسيفيك" أنّها طلب من موظّفيها البالغ عددهم 27 ألفًا، أخذ إجازات من دون راتب لثلاثة أسابيع بين شباط وحزيران، بسبب تراجع الطلب على السفر الناجم عن الأزمة الصحيّة.