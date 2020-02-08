منظمة الصحة العالمية: إرجاء رحلة تقل 24 مريضا يمنيا من صنعاء إلى عمّان

أعلن متّحدث باسم "​منظمة الصحة العالمية​"، لوكالة "فرانس برس"، "إرجاء عمليّة إجلاء 24 يمنيًّا في حالة صحيّة حرجة كانت مقررة اليوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمّان، وذلك لأسباب تقنيّة".

وشدّد على أنّ "من المؤسف أنّ الرحلة لم تقلع اليوم كما كان مقرّرًا"، لافتًا إلى "أنّنا نبذل كلّ جهد ممكن ونعمل بجدّ لضمان إتمام الرحلة في أقرب وقت"، مرجّحًا إتمامها "غدًا أو في الأيام المقبلة". وركّز على "أنّنا نحث كلّ المشاركين إفساح المجال أمام تنظيم هذا الجسر الجوي الطبي".

يُذكر أنّ يوم الإثنين، نُقل في إطار "رحلة الرحمة" الأولى سبعة أطفال من ​صنعاء​ الّتي يسيطر عليها "​الحوثيون​" لتلقّي العلاج الطبّي في عمَّان.