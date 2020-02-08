كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن منع الوزارة، بموجب القانون، من التعليق على تقارير تفيد بأن واشنطن عطلت مبيعات عسكرية لأوكرانيا.
وكان موقع "باز فيد نيوز" قد ذكر، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين، أن واشنطن علقت مبيعات أسلحة وذخيرة إلى كييف بقيمة 30 مليون دولار لأسباب غير واضحة.
وعندما سئل المتحدث عن تجميد مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا، أجاب بأن "الوزارة مقيدة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة واللوائح الدولية المتعلقة بالاتجار في السلاح، من التعليق على حالات الترخيص المباشر الخاصة بالتجارة الدفاعية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: لا يمكننا التعليق على تجميد مبيعاتنا من الأسلحة لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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