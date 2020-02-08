الشرطة اليونانية: توقيف سبعة رجال يشتبه في أنهم هددوا مهاجرين

أعلنت الشرطة ​اليونان​ية "توقيف سبعة رجال في موريا بليسبوس، يُشتبه في أنّهم هدّدوا مهاجرين في جزيرة ليسبوس"، بعد تظاهرات احتجاج على تشديد إجراءات اللجوء في اليونان.

وأوضحت أنّ "بحسب المعطيات الأولى للتحقيق، فقد تجمّع الموقوفون لهدف مشترك يتمثّل في ارتكاب أفعال غير قانونيّة أساسًا ضدّ مهاجرين"، لافتةً إلى أنّه "عُثر مع الموقوفين على خمسة مضارب بيسبول خشبيّة وعصي معدنيّة وأقنعة"، مشيرةً إلى "أنّها تبحث عن شخصين آخرين".