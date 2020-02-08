نائب وزير الخارجية الروسية بحث مع سفير إيران في موسكو بالوضع الراهن حول سوريا

أكدت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​، بحث مع ​السفير الإيراني​ لدى ​موسكو​ كاظم جلالي، بالوضع الراهن حول ​سوريا​".

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الجانبين "بحثا عددا من القضايا الملحّة من الأجندتين الدولية والإقليمية، وأعربا عن دعمهما لعمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، مؤكدين تمسكهما المشترك بمواصلة التعاون المثمر في إطار صيغة أستانا".

مع الإشارة إلى أنّ إيران وروسيا وتركيا، هي جهات في المحادثات الرامية إلى حل الأزمة السورية، التي بدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقا)، في العام 2017.