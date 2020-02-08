الأمم المتحدة: نأسف لتزايد أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بجنوب السودان

أعرب عضو لجنة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة في ​جنوب السودان​، أندرو كلافام، عن أسفه لتزايد أعمال ​العنف​ المسلّحة والتأخير في تطبيق اتفاق السلام وانتهاك الحقوق في البلاد، مع اقتراب موعد تشكيل حكومة وحدة وطنيّة في 22 شباط الحالي.

وركّز في مؤتمر صحافي في جوبا، على "أنّنا لاحظنا زيادة في حوادث النزاع المسلح خصوصًا في ييي (جنوب البلاد) حيث تؤدّي المعارك مرّة جديدة إلى عدم استقرار نتيجته نزوح مدنيّين"، لافتًا إلى أنّ "في ولاية مايووت، تسبّبت معارك في الآونة الأخيرة بين قوات موالية للحكومة وجيش تحرير الشعب السوداني بنزوح ما لا يقلّ عن 8000 شخص فرّوا نحو ​إثيوبيا​، كلاجئين على ما يبدو".