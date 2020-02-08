الناتو: على الصين أن تنضم لآلية الرقابة على الأسلحة مع أميركا وروسيا

رأى نائب الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي - ​الناتو​" ميرتشيا جيوانا، أن "على ​الصين​ أن تنضم إلى آلية الرقابة على الأسلحة إلى جانب ​الولايات المتحدة​ الأميركية و​روسيا​"، لافتا الى أن "الصين تمتلك مئات ​الصواريخ​ الّتي كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وأخيرا أظهرت الصين صاروخا نوويا حديثا عابرا للقارات، وهو قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة و​أوروبا​".

وأشار جيوانا الى أن "الصين لم تنتهك أي معاهدات حول الرقابة على الأسلحة، لأنها ليست طرفا فيها، ونحن نعتقد أن الوقت حان لتشارك الصين في الرقابة على الأسلحة مع الولايات المتحدة وروسيا"، مرجحا أن "ذلك لن يحدث قريبا".

يذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. كما سينتهي سريان معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في شباط 2021، في حال عدم تمديدها.