البيت الأبيض: قرارات بريطانيا بشأن الجيل الخامس لن تعرقل اتفاق التجارة

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ​لاري كودلو​ أن قرار ​بريطانيا​ منح "​هواوي​ تكنولوجيز"، ومقرها ​الصين​، دورا محدودا في شبكتها للجيل الخامس على الرغم من المخاوف الأميركية، لن يعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي تصريح لشبكة "فوكس بيزنس"، أشار إلى أننا "سنعمل مع أبناء عمومتنا البريطانيين بشأن الجيل الخامس"، لافتاً إلى أننا "نعتقد أننا نستطيع العمل معهم وعرض خيارات عليهم. سنرغب في إبرام اتفاق تجارة حرة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ذكرت تقارير أنها شهدت خلافات قد تعوق الاتفاق المزمع، قال كودلو "لا، لن تفعل"، وشكك في التقرير.