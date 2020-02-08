أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنّه سيتخذ قرارا بشأن ما يجب فعله مع مساعده ألكسندر فيندمان"، الّذي أدلى بشهادته في محاكمة عزله، مشيرا الى "أنه سيحتفظ بكبير موظفيه في البيت الأبيض ميك مولفاني، لكنه سيتخذ قرارا في المستقبل بخصوص فيندمان، الذي يشغل منصبا في مجلس الأمن القومي الأميركي".
وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات عزل ترامب، وهو من حذّر من خطر المكالمة التي أجراها في 25 تموز مع نظيره الأوكراني.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يلمح لإمكانية إقالة مسؤول بمجلس الأمن القومي شهد ضده في الكونغرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.