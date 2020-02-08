ترامب يلمح لإمكانية إقالة مسؤول بمجلس الأمن القومي شهد ضده في الكونغرس

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أنّه سيتخذ قرارا بشأن ما يجب فعله مع مساعده ألكسندر فيندمان"، الّذي أدلى بشهادته في محاكمة عزله، مشيرا الى "أنه سيحتفظ بكبير موظفيه في ​البيت الأبيض​ ميك مولفاني، لكنه سيتخذ قرارا في المستقبل بخصوص فيندمان، الذي يشغل منصبا في ​مجلس الأمن​ القومي الأميركي".

وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات عزل ترامب، وهو من حذّر من خطر المكالمة التي أجراها في 25 تموز مع نظيره الأوكراني.