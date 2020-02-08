بومبيو: 100 مليون دولار تقدمة للصين وغيرها من الدول لمكافحة فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ قدّمت مئة مليون دولار لمساعدة ​الصين​ ودول أخرى تأثّرت بـ"فيروس ​كورونا​" المستجدّ، لمكافحة الوباء".

ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا الإلتزام -مع مئات ملايين الدولارات الّتي تبرّع بها بسخاء القطاع الخاص الأميركي- يُظهر القيادة الأميركية القويّة في الاستجابة لتفشي الوباء"، مشدّدًا على "أنّنانشّجع باقي العالم على تقديم التزام مساو لالتزامنا. بالعمل معًا، يمكننا التأثير بشكل عميق للسيطرة على هذا التهديد المتنامي".وأوضح أنّ الأموال ستأتي من صناديق لم يحدّدها، خصّصتها ​الحكومة الأميركية​.

ويأتي إعلان بومبيو بعدما انتقدت بكين طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الأزمة الصحية، مشيرة إلى أنّ ​واشنطن​ بثّت "الذعر" عبر منعها دخول الأجانب الّذين كانوا في الصين.لكن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أشاد في وقت سابق، باستجابة الصين المهنيّة للغاية للأزمة بعدما تحادث هاتفيًا مع نظيره الصيني ​شي جينبينغ​.