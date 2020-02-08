بالصور.. انطلاق مبادرة "مع بعض" لفرسان الإرادة بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم الجمعة مبادرة "مع بعض"، لفرسان الإرادة ومتحدي الإعاقة بمركز شباب طور سيناء، وتضمنت مجموعة من الأنشطة المتنوعة، مسابقات "رياضية، وفنية، وثقافية، ورسم"، وإظهار مواهب "الشعر، والغناء، والتقليد".

وجاء ذلك بحضور عدد من أولياء الأمور، بإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وأحمد حربي مدير مركز شباب طور سيناء.

وقالت دعاء حمدي منسقة المبادرة، إن المبادرة تهدف إلى رعاية مواهب متحدي الإعاقة وفرسان الإرادة، وتخصيص أيام للاستمتاع بالأنشطة، وتشجيعهم على الإبداع، والتفوق والاندماج مع المجتمع، واستغلال طاقتهم في الأنشطة.

وجرى خلال المبادرة، توزيع جوائز على المتميزين في الرسم والفائزين في المسابقات المختلفة.