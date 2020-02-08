بالصور.. السيطرة على حريق أتوبيس بالطريق الزراعي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:
شب حريق، اليوم الجمعة، بأتوبيس، أثناء سيره بالطريق الزراعي بقرية بني يحيي بالقوصية في أسيوط، دون خسائر في الأرواح.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل أتوبيس بالطريق الزراعي بقرية بني يحيي، في القوصية.
جرت السيطرة على النيران، وكشفت المعاينة الأولية، أن الموتور وراء اشتعال الحريق، ولا توجد خسائر في الأرواح، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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