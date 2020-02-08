غدًا.. بدء الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر.. واستعدادات لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يبدأ يوم غد السبت، الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات التابعة لجامعة الأزهر، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 16 أبريل 2020.

وأوضحت جامعة الأزهر أنها اتخذت عدة تدابير تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، تحسبًا لظهور فيروس كورونا، حيث تم عمل غرفة عمليات لمواجهة أي تهديدات تواجه الطلاب وتخصيص غرفة عزل بالمركز الطبي بالمدن الجامعية، ومستشفى الطلبة بالدراسة وتم نشر معلومات إرشادية عن هذا الفيروس.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وأن الجامعة قامت بإنشـاء غرف عزل صحي مؤقتة مجهـزة طبقًا للمواصفات الطبية الموضوعة من قبل وحدة مكافحة العدوى للتعامل السريع والفوري مع حالات الطلاب المشتبه بها إن وجد، ثم إحالتهم جميعًا إلى مستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالعباسية لمزيد من الفحص والعلاج إن استلزم الأمر، بالإضافة إلى توفير كافة الاشتراطات الصحية في المتعاملين مع الحالات المشتبه بها.