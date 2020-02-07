باحثون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا

بكين (رويترز)

ذكر باحثون صينيون، أمس، أن آكل النمل الحرشفي «البانغولين»، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعتبر عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت: «هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس».

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، أظهرت دراسة حديثة أن تسلسل الجينوم لسلالة فيروس كورونا الجديد، الذي تم عزله من حيوان البانغولين كان مطابقاً بنسبة 99 في المئة لتلك الموجودة لدى المصابين.

وقال رئيس جامعة جنوب الصين الزراعية، ليو ياهونغ: «إن فريق البحث أجرى تحليلاً لأكثر من 1000 عينة ميتاجينوم من الحيوانات البرية، ووجدت النتائج أن البانغولين قد يكون مضيفاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الجديد».

وذكر ليو أن الدراسة ستدعم الوقاية من الوباء ومكافحته، كما ستوفر مرجعاً علمياً لسياسات الحيوانات البرية.

والبانغولين واحد من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض وأكثرها ندرة، ويأخذ اسمه بسبب الحراشيف المتراكمة فوق بعضها والتي تغطي جسمه بالكامل، ويستخدم هذه الحراشيف كنوع من الحماية من خطر الحيوانات المفترسة، حيث يقوم بتدوير نفسه كالكرة وتظهر القشور الصلبة في مواجهة الحيوانات المفترسة.

وهو من حيوانات الأدغال المطلوبة جداً في القارة الأفريقية، حيث يتم تناول لحومه. ولدى الصينيين اعتقاد بأن القشور الموجودة على جسم حيوان البانغولين علاج للأورام. ويعتقدون أن تناوله يحسن الدورة الدموية ويساعد أيضاً الأم في إفراز الحليب لتغذية الرضع، وتم إدراجه حالياً كأبرز الأنواع المهددة بالانقراض في العالم.