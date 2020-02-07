ميليشيات الحوثي تستهدف مستشفيين في مأرب والجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

قامت ميليشيات الحوثي، باستهداف المستشفى السعودي الميداني بمنطقة الجفرة شمال محافظة مأرب والمستشفى الحكومي في محافظة الجوف، مستخدمة المقاذيف. كما أحدث الاستهداف أضراراً بالغة بأقسام المستشفيين، ومنها الطوارئ والتنويم وبعض الآليات المساندة للخدمات. ويعد هذا القصف المتعمد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن المستشفى السعودي الميداني بالجفرة يعتبر أحد أهم المستشفيات الميدانية، والذي يقدم خدماته للمدنيين اليمنيين. وفي 5 فبراير الحالي، استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي حياً سكنياً في مدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية لـ«العربية.نت»، إن باليستياً حوثياً استهدف منازل بحي الروضة الآهل بالسكان المدنيين والنازحين في مأرب، مؤكدة سقوط أربعة أطفال، وأربع نساء في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر يمنية امس بمقتل قيادات حوثية تلقوا تدريبات سابقا في إيران، إثر ضربات طيران التحالف، الخميس، استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف.

وأضافت المعلومات أن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عدداً من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.

من جهة أخرى، أفادت معلومات أيضاً بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى «أبو ليث»، مع 9 من مرافقيه في مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن.

بدورها، أوضحت مصادر عسكرية أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم الميليشيات تكبدت خلاله عشرات القتلى والجرحى.

وتواصلت أمس المعارك بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف ومديريات نهم، التابعة لمحافظة صنعاء، ومجزر وصرواح التابعتين لمحافظة مأرب شرق البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن المعارك استمرت وسط تقدم للقوات الحكومية المسنودة من الجو بمقاتلات التحالف العربي التي شنت عدداً من الغارات على أهداف وتحركات للميليشيات الانقلابية في بعض مناطق الاشتباكات، مشيرة إلى أن المقاتلات العربية نفذت، مساء الجمعة، ثلاث غارات على مواقع للحوثيين في مديرية نهم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، حيث تدور معارك عنيفة، منذ أواخر يناير، في مديريات الغيل والمصلوب والمتون ومنطقة العقبة القريبة من مدينة الحزم.

وقال الجيش اليمني، إن قواته، وبإسناد جوي من التحالف العربي، حررت مساء الخميس «عدداً من المواقع المهمة في جبهة المحزمات» الواقعة بمديرية الغيل، جنوب غرب الجوف، ومتاخمة لمديرية مجزر في شمال مأرب، مضيفاً أن القوات الحكومية حررت جبل، والمواقع المجاورة له، ودحرت الميليشيات الحوثية «التي لاذت بالفرار باتجاه جبال الواغرة».

وأشار البيان إلى مصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال المعارك في جبهة المحزمات، لافتاً إلى أن الطيران العربي قصف تعزيزات مسلحة للحوثيين كانت في طريقها إلى هذه الجبهة، ما أدى لتدمير عدد من العربات والمركبات التابعة للميليشيات ومقتل وإصابة أعداد غير معروفة من عناصرها.

وفي مأرب، تجددت، المواجهات المسلحة بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية في مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب ومحاذية لصنعاء.

وبحسب تقارير أولية، فإن قوات الجيش اليمني أحرزت تقدماً خلال المواجهات واستعادت السيطرة على العديد من المواقع في منطقة المشجح، شرق صرواح.

إلى ذلك، واصلت الميليشيات الحوثية، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة الساحلية.

وأفادت مصادر ميدانية في الحديدة بأن ميليشيات الحوثي هاجمت مواقع تابعة للقوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في شارع الخميس ومحيط مطار الحديدة، شرق وجنوب المدينة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.

كما قصفت ميليشيا الحوثي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة، واستهدفت أيضاً مواقع للقوات المشتركة وتجمعات سكنية في مديريتي التحيتا وحيس جنوب المحافظة.

وكانت القوات المشتركة صدت، الخميس، هجمات عنيفة للميليشيات الحوثية الانقلابية على مواقعها في مدينة التحيتا ومنطقتي الفازة والجبلية بالمديرية ذاتها، وفي جبهة البرح غرب محافظة تعز المجاورة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة أوقعت 33 قتيلاً من الحوثيين وعشرات الجرحى.

وقتل 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي، مساء الخميس، في قصف مدفعي للقوات المشتركة على تجمع للميليشيات في منطقة البرح.