واشنطن تحذر فنزويلا من إلحاق أي أذى بجوايدو

واشنطن (أ ف ب) حذّرت الولايات المتحدة أمس النظام الاشتراكي في فنزويلا من تبعات أيّ محاولة لمنع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو من العودة إلى بلاده بعد انتهاء زيارة قام بها إلى واشنطن وحظي خلالها بدعم قوي. وفي خطوة اعتبرها البعض رداً على تلك الزيارة، قامت السلطات في فنزويلا بحبس ستة مدراء تنفيذيين في قطاع النفط يحملون الجنسية الأميركية والفنزويلية، بعد شهرين من وضعهم في الإقامة الجبرية في منازلهم. وحذر المبعوث الأميركي لشؤون فنزويلا إليوت أبرامز والذي يقود حملة الإطاحة بالرئيس اليساري نيكولاس مادورو، بأن الولايات المتحدة «مستعدة» لاتخاذ خطوات لم يحددها في حال واجه جوايدو مشاكل.

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