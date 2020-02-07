مودي يواجه «الرجل العادي» بانتخابات نيودلهي اليوم

نيودلهي (أ ف ب) تنتخب نيودلهي اليوم حكومتها المحلية في تصويت غلبت عليه منافسة محتدمة بين مفتش سابق للضرائب وأحد أقوى رؤساء الوزراء بتاريخ الهند، كلاهما قائدان يتمتعان بشعبية. وفاجأ أفريند كيجريوال، الوزير الأول المنتهية ولايته لنيودلهي، الجميع عام 2013 بفوزه في أعلى منصب على رأس العاصمة الهندية. ويسعى حالياً مع حزبه «آم أدامي» (أو حزب الرجل العادي) للفوز بولاية ثانية، مواجهاً منافسة صعبة أمام الجهاز السياسي الهائل لحزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) برئاسة القومي الهندوسي ناريندرا مودي. بدأ كيجريوال الناشط في مكافحة الفساد والبالغ من العمر 51 عاماً، مهنته موظفاً في قسم الضرائب. لم يكن معروفاً لدى الشعب إلى حين دخوله عالم السياسة من بوابة التظاهرات الكبرى ضد الفساد عام 2011. وكان حينها حزب المؤتمر الذي مني بهزيمة ساحقة في آخر انتخابات، على رأس الحكومة المركزية وحكومة دلهي. وبفضل مسيرته وبرنامجه المبني على تحسين الحياة اليومية للناس (من ماء وكهرباء ونقل عام...)، حظي كيجريوال على تأييد شعبي كبير. ويتخذ حزب الرجل العادي المكنسة شعاراً له، ويعد بـ «تنظيف» عالم السياسة.

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