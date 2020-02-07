محكمة بريطانية ترفض إعادة الجنسية لفتاة من «داعش»

لندن (أ ف ب)

خسرت شميمة بيجوم التي كانت تنتمي إلى تنظيم «داعش» شكواها في مرحلة الاستئناف أمس، والتي كانت تقدمت بها ضدّ الحكومة البريطانية إثر سحب الجنسية منها في أعقاب الالتحاق بالتنظيم في سوريا. وقررت لجنة الإجراءات الخاصة المكلفة النظر في شكاوى الاستئناف المتعلقة بالهجرة أنّ قرار الحكومة لا يجعل الشابة ذات الـ 20 عاماً بلا جنسية إذ إنّها تنحدر من بنجلادش. وقال القاضي دورون بلوم أثناء تلاوته الحكم إنّ بيجوم «وجدت نفسها في وضعية أنتجتها قراراتها الخاصة وأفعال آخرين، ولم ينتجها أي قرار صادر عن وزير الداخلية». وأعلن محاميها دانيال فورنر أنّ موكلته ستستأنف القرار.

وذهبت الشابة إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلي دراسة. وتزوجت بعمر 15 عاماً من شاب في «داعش» يكبرها بثمانية أعوام، من أصول هولندية وبعد فرارها منه خلال المعارك في شرق سوريا، وصلت في فبراير 2019 إلى مخيم للاجئين، حيث أنجبت مولوداً، لكنه توفي بعد أسابيع قليلة. كما توفي مولودان آخران لها، كانت أنجبتهما في سوريا.

وسحبت بريطانيا الجنسية منها لأسباب قالت إنها أمنية، واعتبرت أنّه بمقدورها طلب جواز سفر بنجلادشي. غير أنّ بنجلادش أعلنت أنّ الشابة لم تطلب أبداً الجنسية.