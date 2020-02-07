ألغام الحوثيين البحرية تقتل 3 صيادين مصريين

الرياض (د ب أ) أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن امس، أن ثلاثة صيادين مصريين قتلوا، وأصيب 3 آخرون في أعقاب انفجار قارب صيد كان يقلهم بسبب لغم بحري زرعته الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية«واس»، نقلاً عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف قوله إنه «في فجر الأربعاء استجابت قوات التحالف البحرية لبلاغ حول غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري». وقال المالكي إن «قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين مصريين تم إنقاذ ثلاثة منهم، واستشهاد ثلاثة آخرين».

وتابع أن «استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

وأكد «استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

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