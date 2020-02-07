اليمن.. نزع 39 ألف لغم زرعها الانقلابيون في حجة

عدن (الاتحاد) نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، وبدعم من قوات التحالف العربي، أكثر من 37 ألف لغم، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عدة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأشار مسؤولون في وحدة نزع الألغام بحجة إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك عدة حقول ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الطرقات العامة وقرب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المديريات المحررة، موضحين أن المتفجرات التي تم انتشالها عبارة عن ألغام أرضية ومضادة للدروع محرمة دولياً، وتم زرعها بشكل عشوائي دون خرائط.

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