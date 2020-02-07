حفتر يزور الجزائر نهاية الشهر

بنغازي (الاتحاد) كشف عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى الجزائر نهاية الشهر الجاري. وأكد الحويج في تصريحات تليفزيونية أن فوضى السلاح والميليشيات المسلحة هي المشكلة الحقيقية التي تعاني منها ليبيا، مشدداً على أن أي اتفاق أو مبادرة لإحلال السلام لن تنجح ما لم تشترط ترجمة هذا المطلب بإنهاء فوضى السلاح والميليشيات، مطالباً الدول العربية بأن تكون أكثر فاعلية في المؤتمرات وألا تكتفي بدور المشاهد والمتفرج.

وأوضح وزير الخارجية الليبي أن الجزائر استمعت إلى الحكومة الليبية والمجالس القبلية والحكماء والأعيان والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ومجلس النواب والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن الجزائر كونت فكرة مبدئية حول التشخيص السليم وخارطة طريق مبدئية لحل الأزمة الليبية، ومؤكداً أهمية إشراك المؤسسات الأفريقية في المفاوضات واجتماعات البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية.

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