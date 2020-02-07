شهيد وعشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب بدر نضال أحمد نافلة (19 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم.

وكان الشاب وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي بعد عصر أمس بعد إصابته بجروح حرجة للغاية بالرصاص الحي في الشريان الرئيس بالرقبة، وقد عملت الطواقم الطبية على السيطرة على النزيف قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأضافت الوزارة أن عشرات آخرين أصيبوا خلال مواجهات مماثلة في عدة مدن في الضفة الغربية، أغلبها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أمس، أن الشرطة فتحت تحقيقاً «دقيقاً» لمعرفة تفاصيل استشهاد شرطي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما كان على رأس عمله الخميس داخل مقر الشرطة في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقتل الشرطي طارق بدوان (25 عاماً) وهو برتبة رقيب أول الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزل فلسطيني معتقل في السجون الإسرائيلية أدت إلى مواجهات.

ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة مقتل الشرطي، معتبراً مقتله «جريمة بشعة». وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان الخميس إن الجيش الإسرائيلي كان متوجهاً إلى منطقة جنين لهدم منزل فلسطيني متورط في مقتل مستوطن إسرائيلي في العام 2018، وإن القوات أطلقت النار بعد ذلك على فلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة وأطلقوا النار عليها.

وأظهر شريط فيديو من كاميرات مقر الشرطة الذي كان موجوداً فيه الشرطي بدوان، أنه أصيب بعيار ناري وهو داخل المقر مع مجموعة من زملائه، وكان سلاحه على ظهره.

وقال المتحدث لؤي ارزيقات لوكالة فرانس برس «فتحنا تحقيقاً دقيقاً لمعرفة تفاصيل استشهاد طارق، ونحن نواصل التحقيق للوصول إلى نتائج بشكل رسمي». واتهم المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومحافظ مدينة جنين، الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الشرطي طارق بشكل «متعمد ومباشر» وهو داخل مقره.

وشارك آلاف الفلسطينيين أمس في جنازة الشرطي في بلدة عزون شمال الضفة الغربية، من ضمنهم ضباط وأفراد من الشرطة الفلسطينية، حسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس الذي أوضح أن مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي اندلعت عقب الجنازة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني «إنها عالجت ميدانياً 31 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم قرب قلقيلية جراء إصابتهم بالغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية».

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بعد التوترات الأخيرة، وتحسباً لاندلاع مواجهات بعد صلاة الجمعة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية قوات مضاعفة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش «عزز قواته في الضفة الغربية»، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت خلال اجتماع في وزارة الدفاع في تل أبيب عقد لتقييم الأوضاع الأمنية والاستماع إلى آخر المستجدات من قادة الجيش، أنه سيتم «الرد بحزم على إطلاق البالونات من قطاع غزة». وتحدث بيان للشرطة الإسرائيلية أمس عن «جهوزية» عالية، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز قوات الشرطة في الحرم القدسي لضمان الأمن العام وسريان صلاة الجمعة في الحرم القدسي كالمعتاد».

وشارك نحو 25 ألفاً في الصلاة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، ولكن الصلاة جرت دون تسجيل حوادث، وفق الشرطة الإسرائيلية.

ولكن في الضفة الغربية المحتلة، أفاد مصورو فرانس برس بأن حوالي مئة فلسطيني شاركوا في مسيرة في الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في بلعين ضد خطة ترامب، واتجهت المسيرة نحو الجدار الفاصل بين قرية بلعين وتجمع مستوطنات موديعن عليت المقامة على أراضي أهالي القرية.

وقام الشبان باعتلاء سلم وراحوا يلقون إطارات مشتعلة نحو الجيش، ونحو المستوطنة وألقى أحدهم زجاجة حارقة اتجاه المستوطنة، وقام الجيش بدوره بإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع.