تحقيق في وفاة «بطل كورونا»

بكين (د ب أ)

تعهدت الصين، أمس، «بإجراء تحقيق شامل» بشأن وفاة الطبيب الذي أشاد به الشعب كبطل لتحذيره من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، رغم تعرضه للتأنيب في بادئ الأمر.

وذكرت «مفوضية الرقابة الوطنية»، أكبر هيئة صينية لمكافحة الفساد، أمس، أنها سترسل محققين إلى مدينة ووهان بوسط البلاد، بؤرة انتشار المرض الفيروسي، للنظر في الملابسات المتعلقة بوفاة الطبيب لي وين ليانج.

وتوفي لي، البالغ من العمر 34 عاماً، وهو طبيب العيون بأحد مستشفيات ووهان، في ساعة مبكرة من يوم أمس بعد إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أعلن المستشفى الذي يعمل به.

وتسببت قصة لي في انطلاق موجة من الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يكافح المرض.

وكان لي قد أبلغ وسائل الإعلام الحكومية بتعرضه للتأنيب من إدارة المستشفيات وبعض المسؤولين، بعد أن نبه زملاءه إلى مجموعة من الأعراض المرضية المرتبطة بسوق للحيوانات في مدينة ووهان.

واعتقد لي في البداية أن المرض كان سلالة جديدة من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد «سارس»، وهو مرض تسبب في وفاة المئات في جميع أنحاء الصين خلال عامي 2002 و2003.

وبعث لي رسائل إلى زملائه يحضهم فيها على ارتداء أقنعة وملابس واقية، بعد ملاحظته مرضى يعانون أعراضاً شبيهة بـ«سارس».

وبعد أربعة أيام، استُدعي لي مع ثمانية آخرين من قبل الشرطة، وأقرت المحكمة العليا في الصين الأسبوع الماضي بأن المبلغين عوملوه «بطريقة غير لائقة».

وانتقدت المحكمة في يناير شرطة ووهان لمعاقبتها أول المبلغين، معتبرة أن الأزمة ما كانت لتصبح بهذا السوء «لو صدق الناس تلك (التحذيرات) في ذلك الحين».

وأصبح لي رمزاً وطنياً لمحاولات الناس للحصول على إجابات بشأن الاستجابة الأولية للسلطات حول انتشار كورونا. وأصيب لي في يناير الماضي بعد علاجه لمريض بالجلوكوما دون معرفته أن المريض كان مصاباً بالفيروس.

وأعلن مستشفى ووهان المركزي، حيث كان يعمل لي، وفاته صباح أمس، بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بالفيروس، بعد ساعات من الحيرة إثر إعلان وسائل الإعلام الرسمية أنه توفي مساء أمس الأول.

وقالت المستشفى بعد منتصف ليل الجمعة إن لي في حالة حرجة. وبعد ذلك بحوالي ثلاث ساعات، أكدت وفاته. وقالت: «لم تنجح الجهود الشاملة لإنقاذه، ونحن نأسف بشدة ونشعر بالحزن على الخسارة».

وأثارت وفاة لي الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، فأشاد به مستخدمو الإنترنت باعتباره «شهيداً». وكتب مستخدم يعمل جراحاً، على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي: «إنه بطل ضحى بحياته لتحذير الآخرين».