عباس يحمل معه إلى نيويورك وثيقة بـ“300 خرق“ تحويها خطة ترامب‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 فبراير 2020 11:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل، وثيقة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية تتحدث عن ”300 خرق“ للقانون الدولي ضمن خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني.

وسيتوجه عباس إلى نيويورك، الإثنين، حيث سيقدّم الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس: إن الوثيقة ستوزع باللغة الإنجليزية على جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن ترامب نهاية الشهر الماضي في واشنطن، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطته للسلام في الشرق الأوسط التي قال إنها تقترح ”حلاً واقعياً بدولتين“.

وتنص الخطة على أن القدس ستبقى ”عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة“، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية شرق القدس. ورحب الإسرائيليون بالخطة التي رفضها الفلسطينيون.

وتشير الوثيقة الفلسطينية التي أعدتها أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أنّ خطة دونالد ترامب ”احتوت في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي“.

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وتؤكد أن الانتهاكات تمس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويتعلق أبرزها بالقدس حيث ”لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية“، ولم يعترف المجتمع الدولي بضمها، والاستيطان، والأمن، وحقوق اللاجئين، والأسرى.

كما تلقي الضوء على ”الخروقات المتعلقة بالسيادة وقطاع غزة والموارد الطبيعية والاقتصاد“.

وتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ الإعلان عن خطة ترامب.

وأصيب 14 شخصا بينهم 12 جنديا إسرائيليا بجروح، فجر الخميس، في عملية دهس بسيارة في وسط القدس، فيما قتل فلسطينيان في اليوم ذاته في مواجهات مع إسرائيليين، وعربي إسرائيلي على أيدي الشرطة الإسرائيلية بعد مهاجمته عناصر من الشرطة.

وقتل فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية. واعتبر جاريد كوشنر، مهندس الخطة الأمريكية، أن هناك ”مسؤولية“ تقع على عاتق الرئيس الفلسطيني في أعمال العنف الأخيرة.