كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويال كاريبيان" تحظر جوازات سفر هذه الدول للسفر عبر السفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة رويال كاريبيان كروزس ليمتد، اليوم الجمعة، إنها ستحظر على الضيوف الذين يحملون جوازات سفر من الصين أو هونج كونج أو ماكاو من ركوب سفنها وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وجاء البروتوكولات الجديدة للشركة في أعقاب الفيروس سريع الانتشار، الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص وأثر على أكثر من 31000 شخص في 25 دولة على الأقل.

كما لا يُسمح للضيوف أو أعضاء الطاقم الذين سافروا إلى أو من أو عبر البر الرئيسي للصين أو هونغ كونغ أو ماكاو، أو الذين كانوا على اتصال بشخص قام، قبل أقل من 15 يومًا من الإبحار بالصعود إلى سفن الشركة بموجب القواعد الجديدة.

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وستقوم الشركة أيضًا بفحص الضيوف الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وأولئك غير متأكدين، مما إذا كانوا على اتصال بأفراد زاروا الصين أو هونج كونج في الأيام الخمسة عشر الماضية.

وقامت شركة رويال كاريبيان اليوم الجمعة، أيضًا بتأجيل مغادرة رحلة "نشيد البحار" الخاصة بها من نيو جيرسي لمدة يوم بعد اختبار أربعة ضيوف من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بحثًا عن فيروس كورونا، وأوضحت أن أيا من الأربعة أظهر أي أعراض سريرية للفيروس.

وقام مركز السيطرة على الأمراض بفحص 27 راكبا على متن السفينة التي سافرت مؤخرا من الصين.

