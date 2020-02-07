كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاميان كنديان يطالبان بتعويض 1.5 مليار دولار كندي لضحايا الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ في الثامن من يناير، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً من بينهم 57 كندياً.

والمدعي الرئيسي في القضية غير معروف، وتم تعريفه مبدئياً باسم جون دو الذي يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا ويدعى جاك دو.

وجاء في صحيفة الدعوى أن من الضروري حماية هوية جون دو بسبب احتمال "أن تتعرض أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى من جانب النظام الإيراني".

وجاء في صحيفة الدعوى أن إسقاط الطائرة "عمل إرهابي متعمد ومقصود".

ولم تعلق السلطات الإيرانية فوراً الجمعة، لأن مكاتب الحكومة في عطلة.

وأحد المحاميين هو جوناه أرنولد ويشارك والده مارك أرنولد الذي ترافع في عدة دعاوى ضد إيران من بينها دعوى استئنافية في عام 2017 كانت سبباً في الحجز لمصلحة المدعين على بعض الأرصدة الإيرانية. Advertisements

وكان الحكم الصادر في عام 2017 خاصا بدعوى أقامها ضحايا أمريكيون في تفجيرات وعمليات قتل وخطف قضت محاكم أمريكية بأن إيران مسؤولة عنها لكن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على مبلغ التعويض وهو 1.7 مليار دولار عبر أحكام في الولايات المتحدة.

وليس واضحاً إن كانت لإيران أي أرصدة باقية في كندا.

وقال أرنولد، إن من المرجح أن يستمر نظر الدعوى سنوات ويمكن استئناف أي حكم يصدر فيها وتنفيذه في المستقبل.

وأكد جوناه أرنولد، أن "يكون هناك صوت للأسر ومسعى لتعويضهم في المحاكم هذا هو الهدف الرئيسي".

وأضاف "عندما نصل إلى هناك ونكون بحاجة إلى البحث عن هذه الأرصدة، فهذا ما سنفعله".

وبالإضافة إلى الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، أقيمت الدعوى ضد كبار قادة الحرس الثوري ومن بينهم قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأميرالاي حاجي زاده.