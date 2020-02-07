نهائي كأس إفريقيا لـ “الفوتصال”.. “الأسود” متقدمون على “الفراعنة” بثلاثية نطيفة في الشوط الأول – اليوم 24 Loading ... Loading ... نهائي كأس إفريقيا لـ “الفوتصال”.. “الأسود” متقدمون على “الفراعنة” بثلاثية نطيفة في الشوط الأول – اليوم 24

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