المبعوث الليبي إلى الرباط: المغرب قادر على الاضطلاع بدور لإيجاد حل دائم للأزمة

أكد مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي، عبد الهادي الحويج، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب قادر، إلى جانب الدول الأخرى، على الاضطلاع بدور في إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية.

وأوضح الحويج، في لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مجلس النواب الليبي يؤمن بأن ”الوصفة المغاربية هي الأقرب من الوصفات الأوروبية والدولية، وهي القادرة على إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية”.

ورحب المبعوث بالجهود التي يبذلها المغرب في حل الأزمة الليبية، داعيا المملكة إلى “الاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وإفريقي لحل هذه الأزمة”، بما أن ليبيا والمغرب “يتقاسمان الجغرافيا والتاريخ والفضاء المغاربي”.

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وأشار الحويج إلى رغبة مجلس النواب الليبي في الاستئناس بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية “لبناء ليبيا جديدة لكل الليبيين بدون إقصاء، وبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة”.

وأوضح أن المباحثات التي أجراها مع بوريطة تطرقت إلى آخر تطورات الأزمة الليبية، منوها بالجهود التي بذلها المغرب “ملكا وحكومة وشعبا”، خلال المناقشات التي أفضت إلى اتفاق الصخيرات.

ووصف المبعوث اتفاق الصخيرات بـ”الجيد”، معربا عن أسفه لعدم تنفيذ مقتضياته، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي سيقبل “أي حل يفضي إلى دولة مواطنة ودولة حقوق إنسان، ودولة بدون فوضى وسلاح وميلشيات وإرهاب”.