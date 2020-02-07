بنعلي مدرب اتحاد طنجة يحضر مراسيم تشييع جنازة مشجع طنجاوي –فيديو

يونس ميموني

حضر بيدرو بنعلي، مدرب فريق اتحاد طنجة، مراسيم تشييع جثمان مشجع طنجاوي، لقي حتفه بعدما صدمته سيارة في طريق عودته من مدينة أكادير.

وفجعت الجماهير الطنجاوية عقب انتشار خبر وفاة مشجع اتحاد طنجة في رحلة العودة صوب عاصمة البوغاز بعدما عناء السفر وتحمل مشاق التنقل إلى مدينة أكادير، أمس الخميس لمساندة فريقه المفضل.