مؤتمر “البام” ينفجر.. هروب الضيوف وعراك فوق المنصة وتوقف الأشغال

كما كان متوقعا، توقفت أشغال المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، عقب اندلاع موجة احتجاجات على رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، سمير كودار بمجرد محاولته إلقاء خطاب.

ولاحت القلاقل مبكرا، بعدما اندلعت احتجاجات أمام بوابات الفضاء الذي يحتضن المؤتمر بمدينة الجديدة، حيث منعت قوات الأمن الخاص ولوج مؤتمرين تبين أن أسماءهم قد خلت في قوائم المؤتمر.

ولكن رغم محاولات التهدئة، إلا أن الجلسة الافتتاحية توقفت مباشرة بعدما أنهى الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، خطابه، وشروع رئيس اللجنة التحضيرية في إلقاء خطابه. فقد قاطع مئات من المؤتمرين خطاب كودار، ولم يسمحوا له بإتمامه، قبل أن يجري اقتحام منصة الخطاب، ويتواجه أنصار بنشماش لأنصار تيار”المستقبل”؛ في عراك هائل. وحينها غادر ضيوف الحزب، وأيضا جزء من قيادة الحزب.

ولقد تمسك قادة تيار “المستقبل” بضرورة استكمال أشغال المؤتمر، معتبرين أن بنشماش أخطأ باستعماله عبارات تحريضية ضد خصومه، لاسيما تلك التي وجهها إلى غريمه عبد اللطيف وهبي. وساهم بذلك في تأجيج الأوضاع.

وحتى كتابة هذه المادة، مازالت أشغال المؤتمر متوقفة، فيما أوتي بمقرئ للقرآن، تلا آيات منه، وبعض الأناشيد الدينية في محاولة لتهدئة الأوضاع. لكن ذلك لم ينفع.