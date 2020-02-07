منال الصديقي تواجه سارقا ندا للند في شوارع البيضاء

تعرضن الفنانة منال الصديقي، ليلة أمس الخميس، لمحاولة سرقة من طرف شاب، بمدينة الدار البيضاء، لكنها استطاعت مواجهته، والوقوف في وجهه.

وكشفت الصديقي عبر منشور على حسابها بأنستغرام، قصتها مع السارق الشاب، وكتبت: “تعرضت حالا لمحاولة السرقة بشكل عنيف، في منطقة محمد الزفزاف بالدار البيضاء، على يد أحد الشباب اليافعين، وكنت له بالمرصاد والعناد”.

وأضافت الصديقي: “بصراحة معرفتش منين جاتني داك القوة والثبات ضدو.. شيء يحز في النفس أن يكون شباب كالورد بأجساد قوية يعترضون طريق المارة، خصوصا النساء طمعا في ممتلكاتهم.. ثم يكتبون على حائط حسابهم ما بقا ما يعجب فهاد البلاد.، فعلا ما بقا ما يعجب فهد البلاد مع الشباب”.

وتنتشر في مدينة الدار البيضاء، عمليات السرقة بالنشل والعنف، وهذه المرة لم تسلم منها حتى منال الصديقي، ولربما تعرف على هويتها السارق، واستهدفها ظنا منه أنها تحمل “غنائم” ثمينة بالنسبة له.