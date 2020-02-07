شجار في رهط: إطلاق نار وإحراق منزلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع شجار مساء اليوم، الجمعة، بين عائلتين في مدينة رهط في النقب، تضمنه إضرام النار في منزلين وإطلاق الأعيرة النارية، واستهداف منزل رئيس المجلس المحلي في المدينة.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أنه تم إنقاذ 11 شخصا علقوا داخل منزل تعرض للحريق من جراء الشجار الذي تخللته أعمال عنف واسعة، لافتة إلى أنه تم نقل أحد العالقين إلى المستشفى حيث أصيب من استنشاق الدخان الكثيف.

وأقدم مجهولون على إطلاق الأعيرة النارية باتجاه مركبة ومنزل رئيس بلدية رهط، الشيخ فايز أبو صهيبان، في حي رقم 4 بالمدينة، ولم يتم تسجيل إصابات حيث اقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية.

Advertisements

وذكر بيان الشرطة أن الشجار وقع في الحي رقم 21 في مدينة رهط، مشيرة إلى إصابة 7 عناصر من الشرطة خلال عمليات إنقاذ أفراد الأسرة الذين علقوا داخل المنزل من جراء الحريق.

وأوضحت أن الإصابات في صفوف عناصر الشرطة، كانت من جراء استنشاق دخان الحريق وتعرضهم للرشق بالحجارة خلال الشجار، وأشار بيان الشرطة إلى أنه تم علاج شرطيين ميدانيًا فيما نقل خمسة عناصر لتلقي العلاج في مستشفي "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

واعتقلت الشرطة، التي وصلت إلى المكان بقوات كبيرة، مواطنًا من رهط، قالت إنه ضالع في الشجار، فيما ذكرت في بيانها أنها باشرت التحقيقات في ملابسات الحادثة، إلى جانب البحث عن مشتبه بهم.