أديس أبابا تحتضن فعاليات القمة الأفريقية الـ33

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حراك عام يشهده مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن فعاليات القمة الأفريقية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير الجاري، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

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وشهد اليوم الثاني لاجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، التي انطلقت بأديس أبابا، أمس الخميس، حراكا واسعا للوفود الأفريقية المشاركة في القمة الـ33.. رصدته كاميرا العين الإخبارية.



وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري.

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وتتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب، فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، فيما ستترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية فوز بلاده من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وشدد على أن "مصر ستواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية".