واشنطن تعرض 100 مليون دولار منحة للصين لمكافحة كورونا

اختبارات حول فيروس كورونا في الصين - أ.ف.ب

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، إن بلاده مستعدة لتقديم منحة تصل إلى ١٠٠ مليون دولار لمساعدة الصين في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أشاد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بإجراءات الصين في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن بكين أظهرت مستوى عاليا من الشفافية بشأن الفيروس.

كما أكد ترامب أن واشنطن تعمل عن كثب مع الصين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

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نقص حاد في معدات الوقاية

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن العالم يواجه نقصا حادا في معدات الوقاية الشخصية اللازمة من فيروس كورونا الجديد.

وحتى الآن، تسبب فيروس كورونا الجديد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية في 638 وفاة حول العالم بينها 636 في الصين وحدها، وأصاب بالعدوى نحو 31 ألفا و453 شخصاً حول العالم.





وأوضح غبريسوس في كلمته خلال الدورة الـ146 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي تناقش تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي يضرب العالم الآن، أنهم سيرسلون معدات اختبار وأقنعة وقفازات وأجهزة تنفس وغيره من المعدات إلى الدول في كل منطقة؛ بسبب النقص في معدات الوقاية، الذي وصفه بأنه "أكثر مما تتخيلون".

وأشار إلى أنهم تلقوا حتى الآن تبرعات بقيمة 110 ملايين دولار، وأن العديد من المتبرعين تقدموا بالفعل، فيما يتوقعون مزيدًا خلال الأيام المقبلة.