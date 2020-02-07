كم عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن أن تركيا أرسلت 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في الحرب هناك.

رغم الهدنة.. مرتزقة أردوغان يتكاثرون في ليبيا

الجيش الليبي يضبط مخزن أسلحة لخلية إرهابية في سرت

Advertisements

ليبيون في أوروبا يطلقون حملة لفضح ممارسات أردوغان في بلادهم

وبينما يتكتم الموالون لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس على توافد آلاف الأجانب من المرتزقة على مدينتهم لقتال الجيش الوطني الليبي، إلا أن سكان العاصمة أكدوا رؤية عناصر أجنبية تتجول في أسواق المدينة داخل سيارات عسكرية.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددهم وصل إلى 4700 عنصر بينما أكد الجيش الليبي أن أعدادهم وصلت لـ6000 عنصر حتى الآن، وأن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر.