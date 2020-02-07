"البجعة البيضاء".. أكبر مقاتلة روسية في العالم ذات كفاءة قتالية عالية





نشرت وزارة الدفاع الروسية، شريطا مصورا لأول رحلة جوية لقاذفة الصواريخ المحدثة "تو – 160 إم"رالمعروفة بالبجعة البيضاء.

وجاء في بيان للوزارة "أجرت قاذفة الصواريخ المحدثة "تو – 160 إم" أولى طلعاتها تحت قيادة الطيار المختبر غوربونوف أندريه ناركيديانتسا، وقد تمت الرحلة على ارتفاع 1.5 كم واستغرق 34 دقيقة".

وأضاف البيان "وأثناء الرحلة، قام طاقم الطائرة باختبار الأنظمة المحدثة والمعدات الخاصة بالطائرة".

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يشار إلى أنه نتيجة للتحديث الذي طرأ على القاذفة، زادت الكفاءة الكلية للطائرة بشكل كبير، وسيتم تزويد الجيش بها في عام 2021 وفقا للعقد المبرم مع المصنع.

والجدير بالذكر أن "تو 160" هي قاذفة استراتيجية حاملة للصواريخ، فرط صوتية، وهي ذات أجنحة متغيرة الزاوية. تم تصمميها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ويتسلح بها الجيش الروسي [السوفيتي] منذ عام 1987.

وتعتبر هذه الطائرة من أكبر وأثقل الطائرات الحربية في العالم؛ ويطلق عليها اسم "البجعة البيضاء".