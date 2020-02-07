"سوسيته جنرال": المصرف عرضة لحملة مدبرة تهدف لإفقاده الثقة تجاه عملائه

لفت "بنك سوسيته جنرال في ​لبنان​ ش.م.ل."، في بيان، ردًّا على مقالة وردت في إحدى الصحف اللبنانية بعنوان "الفرنسيون ينسحبون من سوسيته جنرال"، إلى أنّ "عطفًا على قرار "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل." بملاحقة الجريدة وكاتب المقال والمدير المسؤول عنها قضائيًّا، يهمّ المصرف أنّ يؤكّد مجدًّدا على بيانه المذكور، لا سيما في ما يتعلّق بأسباب تأمين المؤونة الّتي اتّخذها مصرف "سوسيته جنرال" (​فرنسا​) - Société Générale SA" (France)"، وهي أسباب تتعلّق فقط وفقط لا غير، بالتزام البنك الفرنسي "Société Générale SA" باعتماد المعايير المحاسبيّة الدوليّة "IFRS"، بعد انخفاض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية".

وأكّد المصرف "أنّه عرضة لحملة مدبّرة تهدف إلى إفقاده الثقة تجاه عملائه وتجاه العامة لغاية في نفس يعقوب"، موضحًا أنّ "في هذا الصدد، عوّدتنا الصحيفة المذكورة على مثل هكذا حملات، وأتبعت الآن هذه الحملة المبرمجة بحملات تلفزيونيّة بطلها خبير اقتصادي مزعوم، عمد إلى إعطاء مقابلات تلفزيونيّة لا تهدف سوى للإساءة إلى "بنك سوسيته جنرال ش.م.ل." وأصحابه.

وركّز على أنّ "في ضوء ما تقدّم، سوف يتقدّم البنك في الأسبوع الطالع بالدعاوى القضائيّة اللّازمة، ولا سيما لجهة جرم التشهير، لا بل لجهة جرائم النيل من مكانة الدولة الماليّة، والمس بمصداقيّة ​المصارف اللبنانية​، وبشكل خاص "بنك سوسيته جنرال" في لبنان". وشدّد على أنّ "البنك لن يتهاون ابتداءً من الآن تجاه أيّ عمل ضار بحقّه من قبل أية جهة كانت، وسيتّخذ كلّ الإجراءات اللّازمة أمام المحاكم المدنيّة والجزائيّة المختصّة".