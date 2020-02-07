عطالله: القوى التي تعترض على خطة الكهرباء وافقت عليها بالحكومة السابقة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه من أجل أن تنجز الحكومة يجب أن يتوفر شرطين أساسيين: الأول هو الإبتعاد عن الكيدية السياسية لأن المركب سيغرق بالجميع، أما الثاني فهو أن على الحكومة أن تتحلى بالموضوعية والعقلانية.

ولفت عطالله إلى أن مواقف كل من حزب "القوات اللبنانية" و"​تيار المستقبل​" و"​حزب الكتائب​" و"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" كانت متوقعة، معتبراً أن من الخطأ الرهان على لعبهم دوراً إيجابياً.

واستغرب عطالله الإعتراضات الحاصلة على ​خطة الكهرباء​، مذكراً بأن الخطة أقرت في الحكومة السابقة بإجماع القوى السياسية التي تهاجمها اليوم.