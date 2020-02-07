النشرة: أمطار غزيرة في حاصبيا وبدء تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنّ "المنطقة تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار، مصحوبة برياح شماليّة وانخفاض شديد في ​درجات الحرارة​. كما بدأت ​الثلوج​ بالتساقط ابتداءً من ارتفاع 1200 متر وما فوق، إلّا أنّ جميع الطرقات ما زالت سالكة باستثناء طريق شبعا- ​عين عطا​ عبر وادي جنعم، الّتي انقطعت بسبب تراكم الثلوج". وذكر أنّ "بلديات المنطقة اتّخذت تدابيرها لمواجهة تداعيات العاصفة خلال الساعات المقبلة".

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