بيار رفول: ما حصل في العراق ولبنان هو لتحضيرنا لصفقة القرن

أكد الوزير السابق ​بيار رفول​، في حديث تلفزيوني، أن "​التيار الوطني الحر​" لن ينهي التحالف مع "​حزب الله​"، قائلاً: "وليبلطوا البحر"، مشيراً إلى أن أصعب مرحلة في العلاقة بين الجانبين كانت خلال حرب تموز 2006، موضحاً أنه "حينها كان التأمر مع إسرائيل ضدنا علناً".

وشدد رفول على أن "التفاهم هو إنقاذ للبنان وليس مشكلة إقتصادية، لا حزب الله سرق ولا التيار سرق"، متحدياً أن "يجدوا على التيار ملف فساد وإذا وجدوا سنذهب معهم إلى المحكمة".

ورأى رفول أن كل ما يحاك هو "مؤامرة لضرب حزب الله ونحن بمصداقيتنا، والهدف تفريق لبنان من قوة الممانعة"، معتبراً أن "من يقوم بالفوضى في لبنان اليوم الذين يكسرون ويدمرون، هؤلاء ليسوا اتين ليبنوا إصلاحا".

وفي حين أشار إلى أنهم "يريدون اسقاط العهد والحكم والدولة عبر الفوضى، مثل ما حصل في ​سوريا​"، أكد أن "ما حصل في ​العراق​ ولبنان هو لتحضيرنا ل​صفقة القرن​".