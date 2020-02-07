أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في حديث تلفزيوني، إلى أن التفاهم مع "التيار الوطني الحر" أدى إلى تطوير مقاربات ورؤية "حزب الله" وفهمه للواقع السياسي اللبناني، لافتاً إلى أن الحزب بحكم كونه مقاومة كان يتعاطى مع الشق الداخلي على أساس أنه درجة ثانية.
وأوضح النائب فياض أنه "بعد ورقة التفاهم اكتمل عقد تدخل حزب الله في الشأن الداخلي اللبناني وبدأ الحزب يفكر ويتعاطى في كيفية إصلاح شأن الدولة"، معتبراً أن الوضع السياسي لم يكن يسمح بفتح ملفات الفساد بالطريقة التي يجب أن تفتح فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض: الوضع السياسي لم يكن يسمح بفتح ملفات الفساد بالطريقة التي يجب أن تفتح فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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