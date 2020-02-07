رياح وامطار في قرى البقاع الشمالي وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تشهد قرى وبلدات ​البقاع الشمالي​ والهرمل امطارا غزيرة ورياحا قوية وانخفاضا ملحوظا في ​درجات الحرارة​، فيما الطرق العامة سالكة بحذر، وفرق الصليب الأحمر والدفاع المدني في حالة جهوزية تامة.

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