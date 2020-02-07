فادي أبو شقرا: لا يمكن أن نتحمل خسائر ونمد يدنا للجميع لمعالجة الأزمة

أشار ممثل شركات موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، في حديث تلفزيوني، إلى أن الأزمة هي نتيجة إرتفاع ​سعر الدولار​ الذي بات 2300 ليرة في الأسواق، معتبراً أن على السلطة أن تعالج الوضع، متمنياً على الحكومة بعد أخذها الثقة أن تعالج مشكلة فرق سعر الدولار.

وفي حين لفت إلى أنه "يهمنا أن نحافظ على سعر صفيحة ​البنزين​"، أكد أنه "لا يمكن أن نتحمل خسائر ونحن نمد يدنا للجميع وللمبادرة فوراً لمعالجة الأزمة".