أشار ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في حديث تلفزيوني، إلى أن الأزمة هي نتيجة إرتفاع سعر الدولار الذي بات 2300 ليرة في الأسواق، معتبراً أن على السلطة أن تعالج الوضع، متمنياً على الحكومة بعد أخذها الثقة أن تعالج مشكلة فرق سعر الدولار.
وفي حين لفت إلى أنه "يهمنا أن نحافظ على سعر صفيحة البنزين"، أكد أنه "لا يمكن أن نتحمل خسائر ونحن نمد يدنا للجميع وللمبادرة فوراً لمعالجة الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي أبو شقرا: لا يمكن أن نتحمل خسائر ونمد يدنا للجميع لمعالجة الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.