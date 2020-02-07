إشتداد سرعة الرياح بصور وأضرار ببساتين الموز والحمضيات وارتفاع منسوب مياه الليطاني

إشتدّت سرعة الرياح في صور بعد وصول العاصفة، ما تسبّب بأضرار في بساتين الموز والحمضيات، وزاد هطول ​الأمطار​ من منسوب ​المياه​ في ​نهر الليطاني​، وغمرت المياه البساتين المحيطة إلى جانب الضفتَين.

كما الأمواج البحرية المرتفعة حملت معها الرمول على مدخل صور الجنوبي، وحذّر ​الدفاع المدني​ والجمعيات الإنسانية من الاقتراب ليلًا من السواقي وأماكن تجمّع مياه الشتاء.