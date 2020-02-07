زار رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي، مركز الصليب الأحمر اللبناني في حاصبيا، للتهنئة بانتخاب هيئة إدارية جديدة وتسليمها مهامها رسميًّا في المنطقة.
في هذا الإطار، نوّه الحمرا بـ"الدور الإيجابي والإنساني الّذي يقوم به الصليب الأحمر لأبناء المنطقة دون استثناء"، مثنيًا على "تفاني متطوعيه وتضحياتهم في شتّى المهمات وفي أصعب الظروف"، مؤكّدًا "التعاون الدائم مع الصليب الأحمر لما فيه خير أهلنا في حاصبيا والمنطقة ومصلحتهم".
بدوره، ركّز رئيس الهيئة اسماعيل أمين على "المضي في الرسالة الإنسانية الّتي نذر لها متطوّعو الصليب الأحمر، في خدمة المواطن والقيام بواجباتهم في أحلك الظروف وأصعبها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية حاصبيا زار مركز الصليب الأحمر بالمنطقة: نتعاون لما فيه خير أهلنا ومصلحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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