أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، تعليقًا على الحوادث المتكررة التي تعرض لها مع عدد من المحتجين، الى "أننا أصبحنا اليوم كـ"تيار وطني حر" المستهدفين الوحيدين في البلد. نسي المتظاهرون "مين يلي مجوعن" في طرابلس والجنوب وباقي المناطق".
ورأى أسود في تصريج تلفزيوني، أن "الموضوع أصبح كيديًّا و"مزاجًا". المتظاهرون يريدون ملاحقتنا وشتمنا ونحن علينا تحمّل الوضع وتقبله"، لافتا الى "أننا نحن الضحية لكن يتم إظهارنا على أنّنا المعتدون".
كانت هذه تفاصيل خبر أسود: نحن الضحية لكن يتم إظهارنا على أننا المعتدون والموضوع أصبح كيديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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